В Самарской области зафиксирован рост числа продавцов на маркетплейсах

В Самарской области больше 4,2 тысяч предпринимателей из Самарской области продают товары на Яндекс Маркете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За последний год их число выросло на 22%. В топ самых продаваемых категорий вошли: косметика и парфюмерия, бакалея, посуда и кухонные принадлежности, телефоны и бытовая химия.

В Яндекс Маркете отмечают, что за год количество уникальных пользователей на маркетплейсах увеличилось примерно на 12%. Вместе с этим увеличилось и среднее количество покупок на одного человека.