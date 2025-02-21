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В Самарской области зафиксирован рост числа продавцов на маркетплейсах

В Самарской области больше 4,2 тысяч предпринимателей из Самарской области продают товары на Яндекс Маркете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За последний год их число выросло на 22%. В топ самых продаваемых категорий вошли: косметика и парфюмерия, бакалея, посуда и кухонные принадлежности, телефоны и бытовая химия.

В Яндекс Маркете отмечают, что за год количество уникальных пользователей на маркетплейсах увеличилось примерно на 12%. Вместе с этим увеличилось и среднее количество покупок на одного человека.