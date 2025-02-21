Обвиняемый в вымогательстве 5 млн рублей пойдет под суд в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 37-летний рецидивист, обвиняемый в вымогательстве у местной жительницы 5 млн руб. Его начали судить по ч. 3 ст. 163 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая представляла интересы бывшей супруги фигуранта, с которой тот конфликтовал из-за раздела имущества и определения места жительства детей.

Для вымогательства обвиняемый привлек наркозависимых граждан, которые за деньги звонили нижегородке по телефону и угрожали применением насилия. При этом о преступных намерениях фигуранта они не знали. Также вымогатель посылал в офис потерпевшей неизвестных людей, подбрасывал к двери квартиры части тел птиц, писал угрозы в мессенджере.

В середине декабря 2023 года обвиняемого задержали. Установлено, что ранее он уже был судим за вымогательство и грабеж.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Галина Шамберина