Цифровая торговля по рельсам: как «РЖД Маркет» объединяет бизнес

В 2024 году на площадке «РЖД Маркет» предприятия, которые работают на территории Северной железной дороги, разместили 838 новых предложений и 275 запросов на товары, доставляемые железнодорожным транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Маркетплейс РЖД – это цифровая платформа, которая позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное решение по доставке до конечного потребителя по железной дороге. Продавец публикует предложение о продаже товара, указывает станцию отгрузки и автоматически происходит расчет доставки указанного объема груза в вагоне.

В «РЖД Маркет» представлено уже более 2,5 тыс. компаний. На территории Северной магистрали к сервису к настоящему времени подключены более 250 региональных предприятий, 52 из них впервые присоединились к «РЖД Маркету» в течение прошлого года. Производителям и покупателям после аккредитации на маркетплейсе становятся доступны все его функции. Это поиск и сравнение товарных позиций, взаиморасчеты, отслеживание заказов, автоматизированный документооборот и предоставление подвижного состава.

Среди участников сервиса – производители лесоматериалов, извести, автомобилей, щебня, металлоконструкций, стройматериалов и удобрений из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской областей и Республики Коми. С помощью «РЖД Маркета» они могут взаимодействовать с бизнес-партнерами по всей России.

В прошедшем году были организованы перевозки строительных грузов и металлоконструкций на направлениях из Урала в Сибирь, по центральной России, из центральных регионов на север и в Сибирь.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога