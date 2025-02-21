В ходе рейда по Центральному району Тольятти задержаны 19 иностранцев

В Центральном районе Тольятти полицейские провели рейд по пресечению противоправной деятельности иностранных граждан. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время рейда полицейские проверили документы более чем у 30 человек. Было задержано 19 мигрантов, нарушивших правила въезда на территорию РФ и осуществляющих незаконную трудовую деятельность.

В суд направлены материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ» и ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ».

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению к ответственности работодателя задержанных мигрантов.

Алексей Алексеев