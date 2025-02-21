Прикурившую сигарету от Вечного огня жительницу Новосибирска арестовали

В Новосибирске суд заключил под стражу на два месяца (до 20 апреля) местную жительницу, прикурившую сигарету от Вечного огня на Монументе Славы. В отношении нее возбуждено дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), рассказала пресс-служба Ленинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инцидент произошел 19 февраля около одиннадцати вечера в мемориальном комплексе погибшим воинам-сибирякам. В материалах следствия указывается, что обвиняемая прикуривала сигареты, находясь в чаше Вечного огня, а так же лежала в ней. «Своими действиями она публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества», — говорится в сообщении суда.

В августе прошлого года, как писал «Ъ-Сибирь», суд отправил за решетку на 7 месяцев распивавшего алкоголь на мемориале Победы в Новосибирске. 22-летний житель областного центра распивал спиртное на чаше Вечного огня Монумента Славы. Затем он вылил напитки в огонь, потушив пламя. Подсудимый вину признал и раскаялся.

Илья Николаев