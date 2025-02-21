В Башкирии полицейские применили табельное оружие при задержании нарушителя

В Салаватском районе полицейские открыли огонь по колесам автомобиля, двигавшегося по трассе Кропачево — Месягутово — Ачит с большой скоростью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы проверили ВАЗ-2110 по базе данных и выяснили, что регистрация прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге.

«В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие, после чего один из них произвел предупредительный выстрел, а затем — прицельные по колесам»,— говорится в пресс-релизе.

20-летний водитель, не имеющий права управлять транспортным средством, задержан. В его отношении фигуранта составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения, управление транспортным средством с неисправностями и неповиновение сотруднику полиции.

Наталья Балыкова