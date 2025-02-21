В Новороссийске действует штормовое предупреждение из-за ветра

Из-за сильного ветра в Новороссийске действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 15:00 до 17:00 и до конца суток 21 февраля, а также 22 февраля в Новороссийске ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 35–36 м/с. В это же время, а также ночью и утром 23 февраля местами на участке от Новороссийска до Геленджика прогнозируют северный ветер, порывы которого достигнут 34 м/с, температура воздуха составит от -5 до -9 градусов. В МЧС отмечают слабое парение моря и быстрое обледенение судов.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует жителям города принимать личные меры самозащиты и переждать сильный ветер дома. Необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон следует обклеить, по возможности защитить ставнями или щитами. Граждан также просят подготовить запас воды, пищи, лекарств, приобрести фонарик, керосиновую лампу, свечи, походную плитку и приемник на батарейках. С крыш и балконов необходимо убрать все предметы.

Алина Зорина