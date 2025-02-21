В Воткинске затопило улицы из-за аварии водопровода

Утром 21 февраля в Воткинске произошло повреждение водопровода диаметром 15 см на улице Рабочей. Из-за аварии в городе затопило улицы в районе Южного поселка. Об этом написал глава Воткинска Алексей Заметаев во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Заметаев, vk Фото: Алексей Заметаев, vk

«Работа по устранению последствий аварии продолжается. В ближайшее время поставим самосвалы и погрузчики для вывоза снежных масс с обочин, чтоб избежать заужения проезжей части ул. Энтузиастов, Победы», — написал глава муниципалитета.

В МУП «Водоканал» сообщили, что возможно понижение давления холодной воды в домах по ул. Рабочая, Ленинградская, а также в детском саду № 39 и ЦТП-21.