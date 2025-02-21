Прокуратура РВСН оспорила договор «ТНС энерго НН» в части отказа от услуг

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения к ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ФБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны. Истец оспаривал пункты договора с гарантирующим поставщиком электроэнергии, по которым компания была вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случае неуплаты, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители ответчика с иском не согласились и настаивали, что потребитель вправе предложить поставщику заключить договор на иных условиях, однако протокол разногласий в адрес «ТНС энерго Нижний Новгород» не поступал. Оспариваемые условия договора направлены на защиту компании от ненадлежащей оплаты контракта и не применяются, если потребитель не нарушает условия договора, отметил юрист гарантирующего поставщика. Кроме того, спорный договор действовал в 2024 году, а с 2025 года стороны подписали новый контракт.

Тем не менее, суд решил, что отказ от поставки или ограничение поставки электроэнергии воинским частям считается нарушением безопасности государства и частично удовлетворил иск, признав пункт договора ничтожным.

Владимир Зубарев