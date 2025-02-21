Бывшему замгендиректора белгородского филиала «Газпрома» не смягчили приговор

Белгородский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» Александру Белоусову, который в конце прошлого года получил пять лет колонии строгого режима за взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Приговор Белоусову рассматривался в апелляционной инстанции по жалобе его защиты. При рассмотрении она была оставлена без удовлетворения. Помимо реального лишения свободы Белоусову назначен штраф в 27,5 млн руб. и запрещено в течение восьми лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В суде установлено, что с февраля 2023 года по июль 2024-го Белоусов получил от руководителя коммерческой организации 14,6 млн руб. за подписание актов приемки выполненных работ по договору подряда на строительство газопровода высокого давления в Белгородской области. Эта сумма была частью общей суммы взятки в размере 25,5 млн руб.

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали Александра Белоусова в июле 2024 года. Уголовное дело против него возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России.

Сергей Толмачев