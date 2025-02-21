Вневедомственную охрану липецкой Росгвардии возглавил Владимир Варакин

Начальником управления вневедомственной охраны липецкой Росгвардии назначен Владимир Варакин. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Владимиру Варакину 48 лет. Он родился в Липецке. Окончил Воронежский институт МВД России. В 1996 году поступил на службу во вневедомственную охрану, где прошел путь от стажера до начальника отдела вневедомственной охраны Липецка.

По данным Rusprofile, с июля 2023 года учреждение возглавлял Вячеслав Сильченко. Он сменил на этом посту Дмитрия Платонова.

Алина Морозова