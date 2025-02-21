Правительство расширило поддержку владельцев домов с электроотоплением

Правительство смягчило правила тарификации электроэнергии для домохозяйств с электрическим отоплением. Как сообщила пресс-служба правительства, решение, принятое в ответ на многочисленные обращения граждан, позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей, использующих электрообогрев в качестве основного источника тепла.

Теперь все регионы, а не только те, где уровень газификации не превышает 5%, смогут применять повышающий коэффициент 1,8 к тарифам на электроэнергию для населения с электроотоплением. Коэффициент можно будет применять в течение всего отопительного сезона независимо от объемов потребления. Ранее этот механизм был доступен только в январе-апреле и ограничивался определенным диапазоном потребления энергии.

С 2025 года в России действует дифференцированная система тарифов на электроэнергию, зависящая от объемов потребления. Однако, отметили в правительстве, в условиях, когда электроотопление является единственным доступным источником тепла, стандартные лимиты потребления зачастую оказываются недостаточными.

Постановление правительства предусматривает перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, обогревающих дома электричеством. Региональным властям предписано пересмотреть тарифы и привести их в соответствие с новыми правилами до 1 марта.