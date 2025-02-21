В Башкирии в пожарах погибли два человека

Сегодня в Башкирии во время пожаров погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Около 6:00 при тушении каркасного дома с пристроем в СНТ «Звездочка» в деревне Юматово Уфимского района обнаружено тело погибшего, личность которого устанавливается. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания.

В деревне Исмагилово Давлекановского района пожарные тушили жилой бревенчатый дом. На полу в комнате обнаружили 65-летнего погибшего. Дознаватели полагают, что пожар начался возле печи.

Майя Иванова