За прошлый год в Пермском крае на 30% выросло количество майнинговых ферм

Пермский край вошел в топ-5 регионов страны по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм, сообщает ПАО «МТС». Эти данные были получены в результате анализа активности российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. За год количество таких ферм выросло на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также в начале года в число лидеров с самыми быстрорастущими крипторынками вошли: Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%) и Челябинская область (32%). На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.