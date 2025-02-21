В Ставрополе два человека пострадали в ДТП с двумя иномарками

В Ставрополе на проспекте Кулакова 20 февраля столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья. В больницу с травмами доставлена пассажирка одного их автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Столкновение произошло около 7 часов утра, поворачивая, водитель «Пежо» столкнулся с автомобилем «Хендай». Повреждения получила пассажирка «Пежо», она госпитализирована с травмами в одну из больниц Ставрополя. Также водителю автомобиля «Хендай», 23-летнему местному жителю, было назначено амбулаторное лечение.

По сообщению УГИБДД по Ставрополью, 47-летний водитель «Пежо» имеет водительский стаж менее полугода, за это время он дважды привлекался к административной ответственности. По факту происшествия проводится проверка.

Евгения Балашова