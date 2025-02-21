За год в Татарстане число майнинговых ферм составило 3%

В период с января 2024 по 2025 год количество криптоферм в Татарстане составляет 3% от общих майнинговых мощностей страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по числу майнинговых установок стала Иркутская область, где их количество увеличилось на 18%. Также в пятерку крупнейших регионов вошли Москва, Подмосковье, Башкортостан и Самарская область.

Основной криптовалютой для добычи в России остается Bitcoin, на долю которой приходится 90% мощностей. Остальные ресурсы распределены между Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

В целом за год количество майнинговых ферм в России выросло на 7%. Всего в стране насчитывается 136,5 тыс. таких объектов.

Майнинг — это процесс добычи криптовалют, который включает использование компьютерных мощностей для решения сложных математических задач.

Bitcoin — это первая и наиболее известная криптовалюта, созданная в 2009 году неизвестным человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.

Артём Дергунов