Полицейские проверят обстоятельства поножовщины между двумя ростовчанами

Ростовские полицейские приступили к уставновлению обстоятельств конфликта между двумя ростовчанами, в результате которого оба получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Драка произошла накануне вечером.По информации пресс-службы, ее инициатором выступил 49-летний гражданин, ранее судимый за кражу, изготовление фальшивых денег и хранение наркотиков. Он получил резаную рану руки. Своего 29-летнего оппонента, ранее отбывавшего наказание за разбой, он ударил ножом в спину, в результате чего пострадавшего госпитализировали.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Дмитрий Ковалевский