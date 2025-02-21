Оборот ИТ-компаний Нижегородской области превысил 66 млрд рублей в 2024 году

На 10,6% вырос оборот ИТ-компаний Нижегородской области за 2024 год. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он превысил 66 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом оборот организаций в сфере информтехнологий и связи составил 114,8 млрд руб., увеличившись на 9,1%.

В правительстве со ссылкой на объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт» добавили, что Нижегородская область по итогам 2024 года заняла первое место среди регионов в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний. Также по оценке «Руссофт» Нижегородская область четвертый год подряд занимает третье место по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения.

Галина Шамберина