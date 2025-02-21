На ЧМЗ в Челябинске уровень сероводорода в воздухе превышен в 4,3 раза

В Металлургическом районе Челябинска 21 февраля фиксируют повышенный уровень сероводорода в воздухе. Значение больше нормы в 4,3 раза. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.

Данные предоставил пост Росгидромета на улице Румянцева. На улице Агаповской также отмечают повышенный уровень сероводорода — в 1,5 раза. Эту же примесь в воздухе зафиксировали на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе. Значение выше нормы в 1,8 раза.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше с 18 февраля действует режим неблагоприятных метеорологических условий. Его ввели до 19 часов 21 февраля. НМУ до 21 февраля также введен в Аше, Сатке и Магнитогорске.