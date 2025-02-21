В Сочи за сутки использовали более 420 тонн противогололедных реагентов

Специалисты дорожных служб Сочи за сутки использовали свыше 420 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

Для расчистки улиц власти курорта привлекли 132 единицы спецтехники и более 160 сотрудников коммунальных служб. В первую очередь специалисты очищают подъезды к школам, детским садам и медицинским учреждениям.

В горных районах на отдельных маршрутах временно ограничили движение автобусов. Специалисты коммунальных служб направили на расчистку дорог дополнительную технику.

Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. В сфере ЖКХ сбоев нет.

В горах на высоте свыше 500 м сохраняется лавинная опасность. На море наблюдаются высокие волны.

Горнолыжные трассы и зимние пляжи функционируют в зависимости от погодных условий. Все экстренные и коммунальные службы Андрей Прошунин перевел на усиленный режим работы.

Мария Удовик