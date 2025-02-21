В Челябинской области в 2024 году 44% нового бизнеса открыла молодежь

В 2024 году 44% новых бизнес-проектов в Челябинской области запустили жители до 35 лет, в том числе 18% — от 18 до 25 лет. 9% открытых обществ с ограниченной ответственностью и ИП пришлись на граждан от 56 лет. Всего предприниматели запустили 3,3 тыс. бизнесов, что на 16% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба челябинского отделения Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из всех бизнесменов 88% стали индивидуальными предпринимателями, 12% предпочли статус руководителя общества с ограниченной ответственностью. Челябинцы открывали свое дело чаще челябинок — 59% и 41% соответственно. Наиболее популярным видом бизнеса была розничная торговля по почте или в интернете (409 ИП и ООО). В топ-10 вошли перевозки, оптовые продажи, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги и торговля автомобилями.

Виталина Ярховска