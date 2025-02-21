Время покупать

Главная тенденция рынка жилой недвижимости в 2024 году связана с ужесточением условий банковского кредитования и сворачиванием ипотечных программ. Однако рынок адаптировался к этим изменениям, и появились новые варианты покупки жилья для тех, кто не хочет ждать стабилизации ситуации. О том, как выгодно инвестировать средства в недвижимость в текущих условиях, рассказывает заместитель директора по продажам ГК АГРОСПЕЦТЕХ Инна Ворошилова.



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Нижний Новгород славится богатой историей, курортными зонами и привлекает множество туристов (более 4,7 млн посетителей в 2024 году). Квартиры здесь легко сдать в аренду, и к тому времени, когда дети вырастут, квартира фактически окупит себя. Тогда можно будет подарить жилье ребенку или продать его и приобрести другую квартиру в другом районе.

В начале 2025 года застройщики предложили акции и специальные предложения, а также различные виды рассрочек и инвестиционные программы. Это позволило покупателям приобрести жилье с более выгодными условиями, чем раньше.

Например, наша программа «Инвестика» дает возможность человеку инвестировать в недвижимость. Сейчас вы можете внести 50% от стоимости квартиры, а вторую часть мы предоставим вам в рассрочку на время строительства плюс девять месяцев после сдачи дома. Таким образом, максимальный срок рассрочки составляет два года. Цены растут, и через два года стоимость квартиры увеличится уже на 20–30%.

Также для покупателей, у которых есть несовершеннолетние дети, мы предлагаем ипотеку со ставкой 4,6%, это низкая ставка, практически рассрочка со сроком до 20 лет.

Такие выгодные предложения делают нашу недвижимость привлекательной для инвестиций.

Размер скидок может достигать 1 миллиона рублей и более. Однако я рекомендую обращаться к персональному менеджеру в офисе продаж, который поможет выбрать наиболее выгодный вариант, соответствующий вашим потребностям. Группа компаний АГРОСПЕЦТЕХ предлагает множество различных комбинаций, и сейчас самое подходящее время для выгодных покупок.

Отдел продаж: 7 (831) 266 88 43

Подробно здесь

ПСК: 5,423–10,971% ставка 4,6% в рамках программы скидок по ипотеке от застройщика, при строительстве с эскроу доступна скидка 1,4 % на ставку «ПАО Сбербанк» 6% в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок ипотеки от 12 до 360 месяцев. Кредит от 300 тыс. руб. до 6 млн. руб. Первоначальный взнос от 20,1%. Кредит доступен семьям с ребенком до 6 лет; с двумя детьми до 18 лет. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. И предоставляется скидка 500 тыс. руб. на квартиры в ЖК «Патриот» выше 10 этажа (включительно). Акция действует с 27.01.2025 г по 31.03.2025 г. Застройщик ООО СЗ "Центр Плюс". Проектная декларации на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО СЗ «Центр Плюс»