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Жителя Удмуртии будут судить за организацию незаконной газовой АЗС

На 32-летнего жителя Увинского района возбуждено уголовное дело за организацию незаконной автогазозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В феврале 2024 года подозреваемый без разрешительных документов установил на территории района газозаправочную станцию и стал оказывать местным жителям услуги по заправке авто.

Деятельность подозреваемого пресекли. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.