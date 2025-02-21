Жителя Удмуртии будут судить за организацию незаконной газовой АЗС

На 32-летнего жителя Увинского района возбуждено уголовное дело за организацию незаконной автогазозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В феврале 2024 года подозреваемый без разрешительных документов установил на территории района газозаправочную станцию и стал оказывать местным жителям услуги по заправке авто.

Деятельность подозреваемого пресекли. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.