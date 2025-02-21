В аэропорту Ставрополя обновят инфраструктуру до 2029 года

Модернизация аэропорта Ставрополя запланирована на 2025-2029 годы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аэропорт Ставрополь / Telegram Фото: Аэропорт Ставрополь / Telegram

По его словам, реконструкция взлетно-посадочной полосы, водосточно-дренажной сети, перрона, модернизации светосигнального оборудования и электроснабжения начнется уже в 2025 году. Стартом модернизации стало открытие нового терминала внутренних авиалиний.

«Планируем оборудовать аэропорт современными узлами радиотехнического обеспечения полетов, метеорологии, поставить новую аварийно-спасательную станцию»,— рассказал глава региона.

По итогам реконструкции аэропорт Ставрополя станет более удобным и безопасным для пассажиров, а также сможет расширить географию полетов. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Ставрополя, за первый месяц 2025 года воздушная гавань обслужила более 43 тысяч пассажиров, что на 8,2% выше аналогичных показателей 2024 года.

Аэропорт Ставрополь входит в «Новапорт Холдинг». В 2024 году услугами аэропорта воспользовались 593 тысячи пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году. Воздушная гавань принимает и отправляет внутренние и международные рейсы.

Алена Воробьева