Остановку в Черкесске приведут в порядок по требованию прокуратуры

В Черкесске прокуратура установила несоответствие остановочного пункта нормативам, сообщили в telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Остановочный пункт «Остановка рынок» расположен на улице Кавказской в Черкесске. Основанием проверки послужила информация, опубликованная в социальной сети о трудностях подхода к остановке пожилым людям и инвалидам.

Мэру города внесено представление с требованием устранить нарушения.

Евгения Балашова