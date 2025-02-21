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Остановку в Черкесске приведут в порядок по требованию прокуратуры

В Черкесске прокуратура установила несоответствие остановочного пункта нормативам, сообщили в telegram-канале надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Остановочный пункт «Остановка рынок» расположен на улице Кавказской в Черкесске. Основанием проверки послужила информация, опубликованная в социальной сети о трудностях подхода к остановке пожилым людям и инвалидам.

Мэру города внесено представление с требованием устранить нарушения.

Евгения Балашова

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