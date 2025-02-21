В Ярославле МиГ-15 установят на проспекте Фрунзе

В Ярославле на пересечении проспекта Фрунзе и Чернопрудной установят самолет МиГ-15, сейчас специалисты занимаются его реставрацией. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Речь идет о мемориале, который увековечит память летчиков 147-го гвардейского истребительного авиационного полка. Проект получил название «История военного аэродрома». К настоящему моменту готова не только дорожная карта, но и проектно-сметная документация, а также в город доставлен самолет. Вскоре начнутся работы по подготовке земельного участка.

Авиационный полк базировался на аэродроме «Дядьково» в послевоенные годы, его личный состав осваивал первые реактивные самолеты в СССР. Затем аэродром стал гражданским, а в 1982 году был закрыт. Вопрос об увековечивании памяти летчиков обсуждается с 2020 года.