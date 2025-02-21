Экс-глава района Башкирии обжаловал решение о взыскании с него 3,6 млн рублей

Шестой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение о необходимости пересмотра дела о взыскании ущерба с бывшего главы Кушнаренковского района Башкирии Руслана Гизатуллина. Иск, поданный прокуратурой, передан в Верховный суд республики на апелляционное рассмотрение. Дата заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор АНО НИИ "Башкорт Аты" Руслан Гизатуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Директор АНО НИИ "Башкорт Аты" Руслан Гизатуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как ранее было установлено судами, в 2019 году, будучи главой муниципалитета, Руслан Гизатуллин по небрежности, не зная о реальной стоимости, установил заниженную цену на земельный участок площадью 145 га вблизи аэродрома «Первушино». При кадастровой стоимости более 8 млн руб. участок был выставлен на торги за 5,1 млн руб. Инициатором проведения аукциона стала компания «Авента», которая и приобрела землю по начальной цене.

В 2023 году Руслан Гизатуллин был признан виновным в халатности и освобожден от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. Вслед за этим прокурор подал гражданский иск к господину Гизатуллину, в котором просил суд взыскать разницу между кадастровой стоимостью участка и ценой его продажи — всего около 3,6 млн руб. Ленинский районный суд Уфы удовлетворил заявленные требования. Бывший чиновник пытался обжаловать решение в Верховном суде Башкирии, но безуспешно.

В поданной в кассационную инстанцию жалобе господин Гизатуллин указывал на нарушения, допущенные прокурором при подаче иска. Также он обращал внимание суда, что в проведении повторной экспертизы при разбирательстве в первой инстанции было отказано несмотря на противоречивость выводов экспертов. Кроме этого, по мнению ответчика, суд не дал оценку всем обстоятельствам в деле: не учел его тяжелое материальное положение, а также тот факт, что на его иждивении пять несовершеннолетних детей.

Кассационный суд определил, что при апелляционном рассмотрении Верховному суду Башкирии необходимо тщательно оценить все доказательства по делу.

С августа 2023 года Руслан Гизатуллин занимает должность директора АНО научно-исследовательский институт «Башкорт Аты (Башкирская Лошадь)».

Наталья Балыкова