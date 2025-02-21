Нарушителей миграционного законодательства выявили сотрудники ФСБ в КЧР

В Черкесске прошли рейды по местам возможного пребывания иностранных граждан, сообщили в МВД по Карачаево-Черкессии. Операцию «Нелегал» провели сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики проверяли строительные площадки, торговые и промышленные предприятия, общежития и гостиницы. В ходе мероприятий проверено более 100 иностранцев. Некоторые из них доставлены в центр по противодействию экстремизму для дальнейшей проверки.

В результате операции выявлено 23 нарушения миграционного законодательства, 5 из них имеют преступный характер. Составлено 18 административных протоколов за нарушения миграционных правил, а также возбуждено три уголовных дела по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев.

Евгения Балашова