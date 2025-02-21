В Уфе 23 февраля закроют для проезда две улицы и парковку

В Уфе из-за празднования Дня защитника Отечества перекроют две улицы и парковку, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8:00 до 12:00 закроют парковку по улице Комарова, перед парком Победы. С 9:30 до 11:30 перекроют улицу Пушкина от Цюрупы до Ленина и Советскую улицу от Пушкина до Заки Валиди. Изменится схема движения общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

«Данные ограничительные меры необходимы в целях обеспечения безопасности участников мероприятий и дорожного движения»,— отметили в мэрии.

Венера Хисамова