Департамент транспорта представил дизайн новых разовых билетов на общественный транспорт

Одноразовый билет, который будет действовать в пермском транспорте с 15 апреля, будет представлять из себя разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. «Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке – сообщает департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент транспорта Фото: департамент транспорта

Напомним, с 15 апреля 2025 года водители городских автобусов и трамваев перестанут продавать билеты за наличный расчет. Соответствующее решение в январе приняли депутаты Пермской городской думы. Оплата проезда будет с помощью проездных, банковской карты или заранее купленных одноразовых билетов.