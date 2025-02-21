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Департамент транспорта представил дизайн новых разовых билетов на общественный транспорт

Одноразовый билет, который будет действовать в пермском транспорте с 15 апреля, будет представлять из себя разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. «Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке – сообщает департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта

Фото: департамент транспорта

Напомним, с 15 апреля 2025 года водители городских автобусов и трамваев перестанут продавать билеты за наличный расчет. Соответствующее решение в январе приняли депутаты Пермской городской думы. Оплата проезда будет с помощью проездных, банковской карты или заранее купленных одноразовых билетов.