Интерес к новым кроссоверам и внедорожникам в Башкирии вырос на 36,8%

В январе эксперты «Авито Авто» зафиксировали значительный рост интереса к новым кроссоверам и внедорожникам (SUV) в Башкирии — на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Haval занял первое место среди самых популярных марок с долей 23,9%, за ней следует Lada (12,6%), Москвич (12,1%), Chery (11,7%) и Jetour (6,2%). Особенно выделяется бренд Jetour, интерес к которому за год вырос почти в 16 раз.

В топ-5 самых популярных моделей лидирует «Москвич 3» с долей 11,8%. На втором месте — Haval Jolion (9,9%), а третью позицию занимает Lada Niva Legend (7,8%). Четвертое и пятое места делят Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Niva Travel, каждая из которых получила 4,7%. Наибольший рост показал Jetour Dashing — интерес к модели со стороны жителей Башкирии вырос в 11,8 раза по сравнению с январем 2024 года.

Олег Вахитов