В Югре школьникам с диабетом разрешат приходить на ЕГЭ с телефонами

Выпускникам школ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) разрешат приходить на ЕГЭ и ГИА с телефонами и другими электронными устройствами, если они болеют сахарным диабетом, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение было принято на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) — это нужно, чтобы школьники могли бесперебойно следить за своим состоянием во время экзаменов и оперативно реагировать, есть уровень сахара изменится. «Учитывая, что контроль уровня глюкозы в крови является критически важным для здоровья таких детей, принято решение о том, что участники экзаменов, использующие мобильные телефоны и электронные устройства для флеш-мониторинга, смогут иметь их при себе во время ГИА и ЕГЭ»,— сказано в сообщении.

Устройства будут находиться под постоянным видеонаблюдением, чтобы исключить их использование для других целей. Для получения разрешения на использование устройств руководители органов местного самоуправления в сфере образования должны направлять ходатайства в ГЭК, прилагая заявление участника экзамена, справку о диагнозе и медицинские документы, которые обосновывают необходимость наличия устройства для мониторинга уровня глюкозы.

Ирина Пичурина