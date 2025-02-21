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Росприроднадзор проверяет исполнение плана по снижению выбросов на ЧМК

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора организовало выездную внеплановую проверку ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в ПАО «Мечел»). Инспекторы оценят выполнение второго этапа мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в соответствии с планом достижения квот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка проводится вместе специалистами челябинского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Инспекторы проанализируют документацию предприятия и отберут пробы промышленных выбросов.

Челябинск остается участником федерального проекта «Чистый воздух», главная цель которого снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфере на 20%.

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