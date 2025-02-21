Два жителя Стерлитамака обвиняются в незаконном обороте сигарет на 6 млн рублей

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело двух жителей города, обвиняемых в закупке, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты уголовного дела с декабря 2022 года по февраль 2024 года покупали в интернете у неустановленного человека немаркированные табачные изделия, которые хранили и продавали в арендуемых помещениях в Стерлитамаке.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 47 тыс. пачек сигарет на сумму более 6 млн руб.

Майя Иванова