Суд арестовал сотрудника УФНС РФ по Новосибирской области по делу о взятке

Центральный райсуд Новосибирска сегодня санкционировал арест замначальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Маткевича, обвиняемого в коррупции. Налоговика отправили в СИЗО до 18 апреля, сообщает аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления СКР по региону, налоговик, действуя через посредницу, вымогал взятку у руководителя коммерческой фирмы. За вознаграждение замначальника отдела УФНС обещал повлиять на результаты выездной налоговой проверки, уменьшив сумму недоимки. В августе 2023-го года обвиняемый получил 1,2 млн руб. через посредницу.

Расследование установило, что в июле 2024 года глава фирмы передал посреднице 4,3 млн руб., а в феврале 2025 года еще 32 млн руб. При получении последнего «транша» ее задержали с поличным. Вчера суд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил ее под стражу.

Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области и службы безопасности регионального УФНС.

Илья Николаев