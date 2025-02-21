В Челябинской и Курганской областях обновят 224 км железнодорожных путей

В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге планируется провести капитальный ремонт 344 км пути. Из них в Челябинской области — 108 км, в Курганской — 116 км, в Оренбургской — 87 км, в Республике Казахстан — 33 км, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Во время капитального ремонта заменят рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, очистят загрязненный щебень и выправят пути. Это позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, сообщают в ЮУЖД.

Виталина Ярховска