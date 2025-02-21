В Казани два человека пострадали в авариях 20 февраля

За прошедшие сутки на дорогах Казани произошли 2 ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: наезд на пешехода и столкновение двух автомобилей.

Всего за сутки поступили 175 сообщений о ДТП, из которых 38 зарегистрированы с материальным ущербом. Также задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 автомобилиста без прав.

В отделение полиции доставлено 9 человек по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что 19 февраля мужчина в Казани сбил двух детей на пешеходном переходе.

Дарья Сайфиева