В Самаре ограничат движение на улице Пионерской

Движение транспорта на улице Пионерской в Самаре будет ограничено в пятницу, 21 февраля, с 10:00 (MSK+1). Об этом сообщает «РКС-Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На это время будет закрыто движение транспорта по ул. Пионерской от ул. Алексея Толстого до ул. Степана Разина»,— говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до 10:00 24 февраля. В этот период специалисты будут ремонтировать водопроводные колодцы.

В связи с этим на указанном участке изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбусы № 6 и № 16 проследуют по укороченному маршруту до площади Революции, затем будут разворачиваться на кольцевой развязке и следовать в обратном направлении по прежнему маршруту.

Автобусы №№ 5д, 24, 37 и 47 проедут по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, Куйбышева в сторону города и площади Революции. Маршрут №86 проследует по Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого в направлении Хлебной площади. А автобусы № 11, 48д, 61, 85 и 90 в указанные дни будут ездить по улицам Куйбышева, Комсомольской и Алексея Толстого в обе стороны.

Георгий Портнов