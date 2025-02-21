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Имущество УК «Голдман групп» выставлено на торги за 58 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО УК «Голдман Групп», принадлежащей бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, 4 апреля планирует провести аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. Часть лота является предметом залога в пользу ПАО «Сбербанк России». В отношении всего имущества установлены ограничения в виде запрета регистрации.

Как сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), начальная цена продажи установлена в размере 58,2 млн руб., шаг аукциона на повышение определен в 5% от начальной суммы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 31 марта.

В состав единого лота входят 16 позиций, включая земельный участок площадью 20,8 тыс. кв. м на ул. Семена Давыдова, пять сооружений и девять зданий.

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО УК «Голдман групп» (управляет всеми активами агрохолдинга Goldman Group) в декабре 2024 года. В отношении компании открыто конкурсное производство. Суд также признал банкротами три «дочки» холдинга: ООО «Объединениеагроэлита», ООО «Сибнефтьрезерв» и ООО «ТД Мясничий». Общая сумма требований кредиторов управляющей компании, включенных в реестр, на данный момент составляет почти 2 млрд руб.

Лолита Белова

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