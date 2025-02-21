Концессионер пермской спортивной арены начал работы по откопке котлована

В Перми в районе ДКЖ начались работы по забивке свай и разработке котлована для будущей спортивной арены. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края. «По плану в ближайшие несколько недель забить 25 свай и выкопать порядка 16 тыс. куб. м грунта», - отметил директор ООО «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Фонда развития Пермского края

фото: telegram-канал Фонда развития Пермского края



Напомним, в феврале 2023 года краевые власти и ООО «Пермь-Арена», управляемое ФРПК, подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации многофункциональной спортивной арены. Объект разместится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми, на площадке бывшего Товарного двора. В июне того же года «Пермь-Арена» получила разрешение на возведение данного объекта.

Общая площадь арены может составить не менее 75 тыс. кв. м, вместимость — 10,5 тыс. человек. Арена будет представлять собой пятиэтажное здание с игровым полем размером 36 на 66 м. Объект такого масштаба позволит проводить в Пермском крае соревнования и мероприятия международного уровня.