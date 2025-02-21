В Курганской области с 28 февраля объявлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Курганской области будет действовать с 28 февраля по 30 июня. Решение принято в связи с прогнозом гидрометцентра о раннем потеплении и таянии снегов и опыта прошлых лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Вадим Шумков поручил своему заместителю Станиславу Носкову совместно с областным департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, ГУ МЧС по региону и надзорными ведомствами проконтролировать исполнение муниципалитетами требований и планов по подготовке и прохождению пожароопасного сезона. Так, необходимо окосить сухую растительность, создать минерализованные полосы, подготовить технические средства и укомплектовать патрульные группы.

Виталина Ярховска