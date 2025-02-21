Власти Приморья просят увеличить лимиты льготного потребления электроэнергии

Заксобрание Приморского края и губернатор региона Олега Кожемяко направили обращение в федеральное правительство о необходимости увеличения лимитов льготного потребления электроэнергии для населения.

«Депутаты законодательного собрания настаивают на том, чтобы были изменены подходы к данному вопросу, и был произведен перерасчет потребления жителями частных домов электроэнергии за январь и февраль»,— цитирует пресс-служба краевого парламента спикера Антона Волошко.

С 1 января 2025 года в России действуют разработанные ФАС тарифные диапазоны потребления электроэнергии. Для регионов, где уровень газификации менее 5%, правительство предусмотрело исключения: для них диапазоны устанавливают с коэффициентом 1,8 в отопительный сезон (с января по апрель).

В Приморье установлены следующие нормы потребления: 1-й уровень — от 0 до 3900 кВт/ч в месяц — по льготному тарифу; 2-й уровень – от 3901 до 6000 кВт/ч в месяц — по «экономически обоснованному»; 3-й уровень – от 6001 кВт/ч в месяц — «как для коммерческих потребителей». Власти уверяли, что повышение платы за электричество коснулось менее 1% населения.

Однако первые полученные счета за электроэнергию вызвали волну возмущения. «Находясь дома во Владивостоке, с удивлением изучала полученный за электроэнергию счет. Сумма небывалая — шестизначная! Направила запрос в Генеральную прокуратуру»,— написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис. Более шести тысяч приморцев подписали интернет-петицию, в которой жалуются на непосильные счета.

Согласно пресс-релизу заксобрания Приморья, на основании обращения краевых властей «разработан проект постановления правительства РФ, согласно которому максимальные значения диапазонов можно будет увеличить на сезонный коэффициент не по уровню газификации региона, а исходя из отсутствия централизованного газоснабжения в отдельном жилом доме». Уточняется, что для домов, в которых нет газа, максимальное значение первого диапазона должно возрасти 3900 кВт/ч до 7020 кВт/ч, а второго – с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч. Проект также предусматривает перерасчет за начисленные платежи по электроэнергии.

Алексей Чернышев, Владивосток