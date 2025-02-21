Жителя Армавира будут судить за убийство знакомой

В Армавире местный житель обвиняется в убийстве знакомой из-за денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, ночью 10 февраля 2025 года обвиняемый и его знакомая находились в доме фигуранта по ул. Советской Армии в Армавире, где пили спиртное. Между ними произошла ссора из-за того, что женщина потратила деньги обвиняемого на продукты. Он несколько раз ударил ее по голове и телу, а потом задушил. Пострадавшая скончалась на месте. После случившегося мужчина лег спать, однако, проснувшись спустя несколько часов, рассказал о произошедшем соседу, который вызвал полицию и скорую помощь.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских и комплексной молекулярно-генетической экспертиз. 54-летний житель Армавира обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Алина Зорина