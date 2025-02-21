В Красноярском крае школьника задержали за ложные сообщения о терроризме

В Лесосибирске (Красноярский край) задержан подросток, сообщивший о наличии опасных предметов в трех школах. В отношении него возбуждено три уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 12 февраля этого года в три школы Лесосибирска поступили анонимные звонки о нахождении в учебных заведениях предметов, представляющих угрозу. Позже силовики установили, что сообщения поступили от ученика 8-го класса.

«Установлено, что он является заказчиком заведомо ложных сообщений об актах терроризма, администрировал Telegram-канал соответствующей тематики»,— говорится в сообщении. Уточняется, что мотивом стало его желание сорвать учебный процесс.

Решением суда школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александра Стрелкова