Театральный режиссер Александр Кононов умер во время перелета из Москвы

Режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер в самолете, летевшем из Москвы в Иркутск, сообщает ИА «Регнум». Господину Кононову было 77 лет.

Boeing 737 «Аэрофлота» вчера, 20 февраля, вылетел из Шереметьево. В 60 км северо-восточнее Владимира пилоты подали сигнал срочности из-за того, что один из пассажиров не подавал признаков жизни. На борту были медики, которые попытались оказать ему первую помощь. Командир решил вернуться в аэропорт вылета и запросил реанимацию к трапу самолета, но она констатировала смерть мужчины.

Директор Дворца культуры (ДК) «Нефтехимик» Антонина Кокошникова рассказала, что Александру Кононову меняли хрусталик, и сданные перед операцией анализы выявили у него онкологию. Его госпитализировали в Иркутской области, но местные врачи не стали его оперировать «из-за сложной ситуации». Она предположила, что в полете у режиссера отказало сердце.

В пресс-службе «Факела» заявили, что господин Конов умер после продолжительной болезни. «Это невосполнимая утрата для нашего театра, города Ангарска и любительского театрального движения всей страны»,— говорится в пресс-релизе.

Александр Кононов в студенческие годы руководил агитбригадой ДК нефтехимиков в Ангарске. В конце 1970-х работал режиссером народного театра в ДК «Нефтехимик». В январе 1981 года возглавил народный театр «Факел». Под его руководством там поставили более 60 спектаклей.