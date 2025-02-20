Посол РФ Сергей Копыркин пострадал в ДТП в Армении

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщила пресс-служба посольства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rusembassyarm Фото: @rusembassyarm

По данным дипмиссии, авария случилась из-за «сложных погодных условий» в городе. Господину Копыркину и его водителю оказали медпомощь, их здоровью ничего не угрожает, отметили в посольстве.

Сергей Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года указом президента Владимира Путина. До этого работал в посольствах в Камеруне (1985–1986 годы), Нигере (1986–1988), Руанде (1990–1994) и Великобритании (2000–2005). В 2011–2018 годы был заместителем постпреда России при Евросоюзе.