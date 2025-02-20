The Economist: союз России и США — худший кошмар Европы

Британский еженедельник The Economist назвал уходящую неделю самой мрачной для Европы со времени падения железного занавеса. «Украину продают, Россию реабилитируют, а при Дональде Трампе более нельзя полагаться на то, что Америка придет на помощь Европе во время войны»,— отмечает он. «Худший кошмар Европы», по мнению редакции, «реабилитация» Трампом России и восстановление американо-российских отношений.

Реальность такова: Европа — отягощенный долгами, стареющий континент, который едва растет экономически и не может более защищать себя или проецировать «твердую силу». «Исчезновение (НАТО.— “Ъ”) трудно себе представить. Но старое ушло. Все стало новым. Европе необходимо здраво взглянуть на это, прежде чем станет поздно»,— утверждает редакция еженедельника и призывает Европу усилить санкции против России, даже если США их ослабят, и начать «немедленно использовать» те $220 млрд российских денег, которые заморожены в европейских банках. После чего, по мнению журнала, Франция и Британия — единственные ядерные державы континента — должны начать переговоры о механизме защиты континента с использованием своих сил сдерживания.

Виктор Буй