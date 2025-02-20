В Астраханской области подорожали базовые продукты питания

В Астрахани выросли цен на основной набор продуктов питания в январе. По данным Астраханьстата, средний прирост составил почти 3% по сравнению с декабрем 2024 года.

Больше всего подорожала говядина — цены выросли на 8,6%. Молочные продукты также стали дороже: творог увеличился в стоимости на 4,2%, а сметана, молоко и сыры — в разной степени. Лидерами по росту цен стала плодовоовощная продукция.

Рост цен на огурцы составил 12,8%, на помидоры — на 12%. Абсолютным лидером в данном сегменте стал виноград, подорожавший на 15%. Также выросли цены на свеклу, лук, морковь, чеснок, груши, яблоки и бананы.

Несмотря на общий рост, некоторые продукты подешевели. В эту категорию вошли пельмени, манты, рыбное филе, фруктовые соки, сахар, апельсины и сладкие перцы.

Нина Шевченко