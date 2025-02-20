Цены на элитное жилье Ростова могут вырасти на 10-15% в 2025 году
Стоимость квартир в новостройках элитного сегмента донской столицы может увеличиться на 10-15% в 2025 году. Об этом в интервью РБК ТВ Юг заявила управляющий партнер агентства недвижимости Intermark Global Ирина Мошева.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Как пояснила эксперт, предложение на рынке недвижимости Ростова в этом сегменте сейчас ограничено и дефицит сохранится, что может привести к росту цен. По словам Ирины Мошевой, аналогичная ситуация наблюдается в Краснодаре, где также прогнозируется увеличение стоимости элитной недвижимости на 10-15% в текущем году.
В настоящее время цена одного квадратного метра элитного жилья в Ростове достигает в среднем 250 тыс. руб. Для сравнения, в Краснодаре стоимость составляет 220-230 тыс. руб.