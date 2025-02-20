Более половины петербургских компаний пожаловались на нехватку IT-специалистов

Большинство работодателей Петербурга (64%) видят нехватку IT-специалистов на рынке труда. При этом 13% из них ощущают такой дефицит очень остро. Об этом говорят результаты опроса, проведенного платформой для работы с внештатными исполнителями «Консоль».

Исследование проводилось среди рекрутеров, HR-специалистов, руководителей и директоров городских компаний. Отмечается, что основной дефицит кадров респонденты наблюдают в категориях Senior (42%) и Middle (41%). На недостаток сотрудников уровня управляющих и директоров (C-Level) указали 10% опрошенных.

«Интересно, что при этом компании не испытывают "голода" на младших специалистов, лишь 6% видят проблему нехватки Junior»,— сообщили аналитики.

Кроме того, по данным опроса, большинство петербургских работодателей сталкивались с попытками переманивания своих сотрудников. Так, 7% респондентов сообщили о регулярных случаях так называемого «хантинга», 22% — о периодических и еще 28% — о редких случаях. Оставшиеся 43% ответили, что никогда не испытывали подобных проблем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми активными соискателями на рынке труда Петербурга в новом году стали айтишники.

Дарья Астанина